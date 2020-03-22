65 yaÅŸ Ã¼zerindeki vatandaÅŸlarÄ± ileÂ kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ã‡etinkaya,Â "BugÃ¼n sahillerde, parklarda geÃ§irilecek tedbirsiz zamanlar, yarÄ±n sevdiklerimizi Ã¼zecek durumlara dÃ¶nÃ¼ÅŸmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komÅŸularÄ±mÄ±zÄ± ve Ã¼lkemizi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket etmemiz gereken bu dÃ¶nemde evlerinizden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±nÄ±z." dedi.

Vali Yerlikaya yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Sevgili Ä°stanbullular, BaharÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bugÃ¼nlerde aynÄ± zamanda Covid-19 yeni tip KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadele ediyoruz. Ãœlkemizde bu konuda baÅŸta SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z olmak Ã¼zere bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z, yetkili bÃ¼tÃ¼n makamlar ve valiliÄŸimizce sÃ¼rekli tedbirler alÄ±nmakta ve siz kÄ±ymetli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

KoronavirÃ¼s Bilim Kuruluâ€™nun tavsiyeleri doÄŸrultusunda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™mÄ±zÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 14 Kuralâ€™a kesinlikle uyulmasÄ±, kiÅŸisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaÃ§lar dÄ±ÅŸÄ±nda evlerden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± gerekmektedir.

KoronavirÃ¼sâ€™Ã¼n yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek, kendimizin, yakÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n ve toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyabilmek iÃ§in Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n genelgeleriyle 65 yaÅŸ Ã¼zerindeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve kronik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmalarÄ± yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bu sÃ¼reÃ§, kesinlikle evlerimizde kalmamÄ±z gereken Ã§ok Ã¶nemli bir tedbir dÃ¶nemidir.

â€œBen saÄŸlÄ±klÄ±yÄ±m, bana bir ÅŸey olmaz. Evde sÄ±kÄ±ldÄ±m, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmak benim iÃ§in sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben Ã§Ä±kabilirim. Temiz hava iyi gelir...Ã¶ diyenler, kendisine, sevdiklerine ve Ã§evresindekilere Ã§ok bÃ¼yÃ¼k zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir zarurettir. BugÃ¼n sahillerde, parklarda geÃ§irilecek tedbirsiz zamanlar, yarÄ±n sevdiklerimizi Ã¼zecek durumlara dÃ¶nÃ¼ÅŸmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komÅŸularÄ±mÄ±zÄ± ve Ã¼lkemizi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hareket etmemiz gereken bu dÃ¶nemde evlerinizden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±nÄ±z. Bu topyekÃ»n bir mÃ¼cadeledir. MÃ¼cadelemizi tavizsiz uygulayacaÄŸÄ±z. SabÄ±r, anlayÄ±ÅŸ ve destekleriniz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum."