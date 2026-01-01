İstanbul Valisi Gül’den yeni yıl açıklaması: Bütün tedbirleri aldık

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni yıl kutlamaları dolayısı ile alınan tedbirlere yönelik Taksim Meydanı'nda açıklama yaptı. Vali Gül'e İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da eşlik etti.

'İSTANBUL'UMUZDA DA HER KURUM KENDİ AÇISINDAN TEDBİRLERİMİZİ ALDI'

İstanbul Valisi Davut Gül, “Her sene olduğu gibi bu sene de İçişleri Bakanlığı'mızın koordinasyonunda bütün illerde yapıldığı gibi İstanbul'umuzda da her kurum kendi açısından tedbirlerimizi aldı, almaya devam ediyor. İstanbul'umuzda da başta emniyet olmak üzere jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurumlarımızla birlikte hemşehrilerimizin yeni yıla huzur içerisinde girebilmesi için bütün tedbirleri aldık. Şu anda da Taksim'deyiz. İstanbul bir dünya şehri. Dolayısıyla da Taksim'e baktığınızda, İstiklal Caddesi'ne baktığımızda birçok ülkeden ziyaretçileri görebiliyoruz. Her birinin güven içerisinde istedikleri şekilde eğlenip yeni yıla girebilmesi için bu ortamın olduğunu görüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

'DIŞARIDA KALAN HEMŞERİLERİMİZİ OTELLERDE, MİSAFİR EVLERİNDE KONAKLATIYORUZ'

Gül, "2026'da zulmün olmadığı, barışın geldiği, dünyada adaletin olduğu bir sene olmasını istiyoruz. Efendim Aile Bakanlığımızın koordinasyonunda biliyorsunuz sadece yılbaşına özgü değil, her zaman dışarıda kalan hemşerilerimizi otellerde, misafir evlerinde konaklatıyoruz. Bugün de tespit ettiğimiz ya da 112'de ihbar olarak gelen herkesi tekrar almış olduk. Son rakam 650 civarındaydı. Özetle İstanbul'da şunu diyebiliyoruz. Hiç kimsenin dışarıda sebebi ne olursa olsun bankta, bahçede yatmasına, kalmasına gerek yok. Haberimiz olduğunda devletimizin imkanlarıyla hemşerilerimizi misafir edebiliyoruz. Bizim genel prensibimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu anlamda kesin ve net talimatı var. Bunu da olabildiğince uygulamaya gayret ediyoruz. Hemşerilerimizden istirhamımız dışarıda gördüklerine yardım etmekten ziyade bize bildirsinler, 112'ye bildirsinler. Devletimizin imkanlarıyla onları en iyi şekilde misafir ederiz" dedi.