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İstanbul Valisi Gül'den provokasyonlara karşı uyarı

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#İstanbul#Provokasyon
İstanbul Valisi Gülden provokasyonlara karşı uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 21:58

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri provokasyonlara karşı uyardı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gençlere uyarılarda bulundu.

Vali Gül paylaşımında, "Sevgili Öğrencilerimiz, Güvenliğiniz ve geleceğiniz her şeyden önemlidir. Bazı provokatörler, sizi yasa dışı eylemlere sürükleyerek polisle karşı karşıya getirmeyi ve hayallerinizi çalmayı amaçlamaktadır. Bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olun. Yüreğimiz, bir gencin eğitim yerine sokakta tehlikeye atılmasına asla razı olmaz. Sizi korumak bizim sorumluluğumuzdur. Lütfen sizi kışkırtan siyasal ve sosyal gruplara mesafeli durun. Unutmayın, bu tür gruplar kendi menfaatleri için sizi kullanmak isteyebilirler. Keşke dememek için dikkatli olun" ifadelerini kullandı.

 

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#Davut Gül#İstanbul#Provokasyon

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