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İstanbul Valisi Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması

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#İstanbul#Davut Gül#Nargile
İstanbul Valisi Gülden nargile yasağı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:22

İstanbul Valisi Davut Gül, kafelerde nargile yasağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Gül, plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır.

Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir."

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#İstanbul#Davut Gül#Nargile

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