İstanbul Valisi Gül'den bayramda burs açıklaması: 10 bin lira vereceğiz

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Çocukları’ iftar programı, Şişli’deki Taşyapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile LGS’de 500 tam puan alan öğrenciler, deprem bölgesindeki illerde sınava girerek İstanbul’u tercih eden öğrenciler ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk bine giren öğrenciler katıldı.

‘SİZLERLE EĞİTİM HAYATINIZ BOYUNCA YOL YÜRÜYECEĞİZ’

İftar programında konuşan Vali Gül, Cumhurbaşkanı’nın öğrencilere selamlarını ilettiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi’ni özetleyeyim. 500 tam puan almış, İstanbul’daki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına burs veriyoruz. Sizlerle inşallah eğitim hayatınız boyunca yol yürüyeceğiz. Tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okullarda okuyacaksınız, dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Orada bir düzen kurabilirsiniz, ne yaparsanız yapın buraya ait olduğunuzu unutmayın" dedi.

Haberin Devamı

‘BURS MİKTARINI 6 BİN TL’DEN 10 BİN TL’YE ÇIKARDIK’

Ramazan ayının ortasına gelindiğini ve bayramın yaklaştığını hatırlatan Gül, “Her ay sizlere 6 bin lira burs veriyoruz. Bu ay bayram dolayısıyla burs miktarını 10 bin liraya çıkardık. Cuma günü hesaplarınıza yatıracağız" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerle fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.