İstanbul Valisi Gül'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda Gül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısıyla sokaklara inen Türkiye'nin, sadece bir darbeyi durdurmadığını bir işgali, bir vesayeti, bir boyun eğdirme girişimini yerle bir ettiğini vurguladı.

"KARANLIK ELLERİN YAZDIĞI SENARYO”

Vali Gül, 15 Temmuz gecesi "karanlık ellerin yazdığı senaryonun" milletin kararlı duruşuyla aydınlığa döndüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca vatan evladı, cesaret ve azmiyle Türkiye'nin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha gösterdi. Hain darbe girişiminin faillerini her daim lanetle anacağız. Türkiye Yüzyılı'nda aziz milletimize layık olmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan ve millet uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 15 Temmuz destanını yazan milletimizin her bir ferdine, kahraman güvenlik güçlerimizin bütün mensuplarına şükranlarımı sunuyorum."