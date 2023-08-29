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İstanbul Valisi Gül, sosyal medyadaki 'polis memuru açığa alındı' iddiasını yalanladı

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#İstanbul#Davut Gül#Bayrampaşa
İstanbul Valisi Gül, sosyal medyadaki polis memuru açığa alındı iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 17:30

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' şeklinde paylaşım yapan bir hesaba cevap verdi. Vali Gül, sosyal medya hesabından verdiği cevapta polis memurunun başarı belgesiyle ödüllendirildiğini duyurdu.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan Volkan L. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valisi Gül, sosyal medyadaki polis memuru açığa alındı iddiasını yalanladı

Olayın ardından bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda 'Bayrampaşa’da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memuru açığa alındı' iddiasında bulundu. Sözkonusu paylaşıma İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından cevap verdi. Vali Gül, paylaşımında 'Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Gül, sosyal medyadaki polis memuru açığa alındı iddiasını yalanladı

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#İstanbul#Davut Gül#Bayrampaşa

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