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İstanbul Valisi Gül: İnsanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak insanlıkla bağdaşmaz

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#İstanbul#Cinayet
İstanbul Valisi Gül: İnsanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak insanlıkla bağdaşmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 16:35

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te vahşice öldürülen kızların görüntülerini sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Vali Gül, 'Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler. Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz' ifadelerini kullandı.

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Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canice katledilen kızlarımızın görüntülerine yayın yasağı getirilmesine rağmen maalesef bazı kişilerin sorumsuzca paylaşım yaptığını üzülerek görüyoruz. Aileler bu konuda rahatsızlıklarını ve üzüntülerini bildirdiler." ifadesini kullandı.

Acılarıyla mücadele eden ailelerin durumunun göz önünde bulundurulmasının altını çizen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Acılarıyla boğuşan ailelerin acısına, insanlık dışı görüntüleri paylaşarak acı katmak, paylaşım sebebi ne olursa olsun insanlıkla bağdaşmaz. Güvenlik kuvvetlerimiz kurallara uymayan paylaşımları takip ederek suç duyurusunda bulunmaktadır."

 

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#Fatih#İstanbul#Cinayet

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