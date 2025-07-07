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İstanbul Valisi Gül, bir restoran hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi

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#İstanbul Valisi Gül#Restoran Denetimi#Aşağılayıcı İfadeler
İstanbul Valisi Gül, bir restoran hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 22:32

İstanbul Valisi Davut Gül, üzerinde kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler bulunan servis malzemesi kullandığı gerekçesiyle bir restoran hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kuzguncuk'ta üzerinde kadınlara yönelik aşağılayıcı ifadeler bulunan servis malzemesi kullandığı yönünde paylaşım yapılan restoran hakkında denetim ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

“MAGAZİN MALZEMESİ GİBİ PAYLAŞILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir. Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

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#İstanbul Valisi Gül#Restoran Denetimi#Aşağılayıcı İfadeler

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