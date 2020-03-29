İstanbul Valisi duyurmuştu! Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
İstanbul'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. Geçen hafta sonu ‘Evde kal’ uyarılarına rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek sahili bu pazar günü boş kaldı. Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
Öte yandan Bebek ve Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan vatandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bebek Sahili’nde yürüyüş yapanlara uyarılarda bulundu.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı mesajda, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.
VALİ'DEN YENİ PAYLAŞIM: 48 SAAT HİÇ ÇIKMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI
Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.
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