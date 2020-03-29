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Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/Mertcan ÖZTÜRK - Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

İstanbul Valisi duyurmuştu! Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı

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İstanbul Valisi duyurmuştu! Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
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İstanbul'da sahillerde piknik ve mesire alanlarında balık tutmak, piknik yapmak, spor ve yürüyüş faaliyetleri yasaklandı. Geçen hafta sonu ‘Evde kal’ uyarılarına rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek sahili bu pazar günü boş kaldı. Bu arada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

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  • Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
  • Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
  • Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
  • Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öte yandan Bebek ve Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan vatandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bebek Sahili’nde yürüyüş yapanlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı mesajda, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı
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VALİ'DEN YENİ PAYLAŞIM: 48 SAAT HİÇ ÇIKMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI

Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.

İstanbul Valisi duyurmuştu Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı

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