İstanbul Valisi duyurmuştu! Bebek ve Tarabya sahili boş kaldı

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Öte yandan Bebek ve Tarabya sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan vatandaşların olduğu da görüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bebek Sahili’nde yürüyüş yapanlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yayınladığı mesajla yasağı duyurmuştu. Yerlikaya yayınladığı mesajda, “İstanbul’da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknil yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

VALİ'DEN YENİ PAYLAŞIM: 48 SAAT HİÇ ÇIKMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."

ZEYTİNBURNU SAHİLİ BOŞ KALDI

Geçtiğimiz pazar günü spor yapan ve balık tutan vatandaşların akın ettiği Zeytinburnu sahili yapılan uyarıların ardından boş kaldı.