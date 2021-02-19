İstanbul Valisi duyurdu... Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece'de bir liseye verilecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun isminin Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'ne verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak'' ifadelerine yer verdi.
Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın @ziyaselcuk ‘un tensipleri ile #İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. ❤️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 19, 2021
Kıymetli Hocamız, #DoğanCüceloğluFenLisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak. pic.twitter.com/WA1vq6pa9Y