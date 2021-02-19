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Haber Giriş: 19.02.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi duyurdu... Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece'de bir liseye verilecek

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İstanbul Valisi duyurdu... Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece'de bir liseye verilecek
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun isminin Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'ne verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un tensipleri ile Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak'' ifadelerine yer verdi.

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