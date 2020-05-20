İstanbul Valisi duyurdu! Bayram öncesi berber ve kuaförler nasıl çalışacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işyerlerinin çalışma saatlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yerlikaya'nın çalışma saatleriyle ilgili paylaşımında, "Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri Gece saat:02.30'a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir." ifadeleri yer aldı.