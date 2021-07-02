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Haber Giriş: 02.07.2021 - 15:03 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi duyurdu: 1 Temmuz itibariyle kentte 9 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

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İstanbul Valisi duyurdu: 1 Temmuz itibariyle kentte 9 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz itibariyle İstanbul'da bir ve ikinci doz olmak üzere toplam 9 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından "#RandevunuAlAşınıOl" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı." ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi duyurdu: 1 Temmuz itibariyle kentte 9 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı

 

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