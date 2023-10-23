İstanbul Valisi Davut Gül'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları açıklaması

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İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul’da yapılan hazırlıklar ve etkinliklerle ile ilgili bilgi verdi. Fatih’te caddeler Türk bayraklarıyla süslenirken, Vali Gül caddedeki dükkanlara bayrak dağıttı. Vali Gül’e Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti. İstanbul Valiliği tarafından kamu ve özel işyerleri dahil olmak üzere İstanbul genelinde herkesin 28-30 Ekim tarihleri arasında bulundukları yerleri Türk bayrağı ile donatması için genelge yayınlandı. Genelge 39 ilçe ve kamu kurumlarına da gönderildi. Davut Gül, basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.

"BAYRAKLARLA ŞEHRİMİZİ SÜSLÜYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, "İnsanlık tarihi herhalde geçmişte eşi benzeri görülmemiş, en sıkıntılı günleri yaşıyor. Özellikle İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar, zulüm bütün insanlığın içini sızlatıyor, vicdanlarını sızlatıyor. Ama aynı zamanda da Cumhuriyetimiz 100. yılını geride bırakıyor. İkinci yüzyılın arifesindeyiz; Türkiye yüzyılına başlamak üzereyiz. Cumhuriyet son yüzyıldaki en önemli kazanımlarımızdan biri.

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Cumhuriyetimizin doğum günü. Bir hafta sonra, inşallah 29 Ekim'e girmiş olacağız ve ikinci yüzyıla, Türkiye yüzyılına başlayacağız. Nasıl çocuklarımıza doğum günü yapıyorsak, nasıl evlenen kızlarımıza, çocuklarımıza çok süslü, çok güzel düğünler yapıyorsak Cumhuriyetimizin doğum gününde de şehirlerimizi süslememiz gerekiyor. Bugün Fatih'te, Fatih Belediyemiz ve öğrencilerimizle birlikte bayraklarla şehrimizi süslüyoruz. İstanbul genelinde aynısını yapacağız inşallah, yediden yetmişe vatandaşlarımızla, esnafımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir başkasının bayrak getirmesini beklemeden, bir başkasının birşey söylemesini beklemeden evlerimizi, iş yerlerimizi adeta gelinlik kız gibi, düğün gibi şehrimizi süslememiz lazım" dedi.

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"CUMHURİYET HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Vali Gül, yapılacak etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. Gül, "İstanbul'daki etkinliklerde, Türkiye genelinde iletişim başkanlığımız bunu koordine ediyor. Dolayısıyla da İletişim Başkanlığımızın çizdiği bir yol haritası var. İstanbul'umuzda da irili ufaklı şimdiye kadar bin civarında etkinlik oldu.

Hedefimiz yılın sonuna kadar bu etkinlikleri yaklaşık olarak beş bin civarında bitirmek. Bu etkinliklerde sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, odalarımız, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar. Aslında Cumhuriyet hepimizin ortak değeri. Dolayısıyla da etkinliklerde herkes kendi alanında üniversitelerimiz bu anlamda yapmış oluyor, katkı sunmuş oluyor.

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Hafta sonu 29 Ekim biliyorsunuz. Ondan öncesinde hem cumartesi hem pazar günü etkinlikler var. Yarın da başlayarak provaları ufak ufak yapıyoruz, yapacağız. Vatandaşlarımıza az da olsa bir sıkıntı oluşturduğumuzun farkındayız. Ama her sene yüzüncü yıl kutlanmıyor. Her sene Cumhuriyet bu kadar coşkulu kutlanmıyor. Bu açıdan onların da hoşgörüsüne sığınıyoruz" diye konuştu. Vali Gül açıklamanın ardından iş yerlerini gezerek Türk bayrağı dağıttı. (DHA)