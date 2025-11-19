İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: İşletmelere kayıt zorunluluğu

Haberin Devamı

İstanbul'da 4 kişilik ailenin zehirlenerek hayatını kaybetmesi infiale neden oldu. Türkiye'nin konuştuğu bu facianın ardından İstanbul Valiliği bir dizi tedbir kararı aldı. Alınan yeni önlemler valiliğin sosyal medya hesabından şu şekilde duyuruldu:

İstanbul’umuzda gıda güvenliği için alınan önlemler artırıldı.

Gıda Güvenliği Toplantısı;

Valimiz Davut Gül’ün başkanlığında, Vali Yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, ilçe belediye başkanları ile başkan vekilleri, üniversite temsilcileri, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri, gıda mühendisliği alanında uzman akademisyenler ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün sunumlarının alındığı toplantıda;

İlimizde gıda güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar, alınan önlemler ve denetimler değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararlara göre;

İstanbul’da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan işletmelerden istenen “satılan numunelerin 72 saat korunması” şartı titizlikle uygulanacak.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirildi.

İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacaktır.

Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacaktır.

VALİMİZ DAVUT GÜL: “GIDA KONUSUNDA SIFIR TOLERANS”

Toplantıda yaptığı değerlendirmelerde Vali Gül:

“Son günlerde ilimizde meydana gelen gıda zehirlenmesi meselesini önlemek için bir aradayız. 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha olmaması için bugün bu heyet toplandı. 2025 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10 ay içerisinde 196 bin denetim yapıldı. Alanda olabildiğince denetimlerin yapıldığını görüyoruz. Personelin eğitimi, işletme sahiplerinin eğitimi ve vatandaşlarımızın duyarlılığı bu işin temelini oluşturuyor. Sadece güvenlik derken asayiş alanını kastetmiyoruz. Sağlık ve gıda güvenliği de bu alana dahil. Yapmamız gereken, mevcut mevzuatı kesintisiz uygulamak. Gerek gıda gerekse de diğer alanlarda kısacası vatandaşımızı ilgilendiren alanlarda toleransımız sıfır. Sağlıklı gıda ve konaklama alanında vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği, içebileceği ve konaklayabileceği alanları sağlamak bizim görevimiz. Başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere denetimlerde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılında gerçekleştirdiği resmi kontrol sonuçları:

135.778 gıda işletmesine 196.504 denetim yapıldı.

8.199 işletmeye ceza uygulandı.

506.457.754 TL toplam ceza verildi.

79 savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

237 işletme faaliyetten menedildi.

6.745 numune alındı.

Gıda güvenliği alanındaki denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek.