×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valisi Davut Gül: Denetimlerimiz bayramda daha da artacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Davut Gül#İstanbul Valiliği
İstanbul Valisi Davut Gül: Denetimlerimiz bayramda daha da artacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 09:51

İstanbul Valisi Davut Gül, düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramı'na yönelik kentte alınan önlemlere dikkat çekti.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kurban bayramlarında piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmak yasaktı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi bayram süresince daha da artacak. Aldığımız tüm tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile bu bayramda da İstanbul huzur içinde geçirecek. İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışı ile canla başla çalışıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. İlk başlığımız asayiş. Zaman zaman münferit suçlar olsa da bu geneli temsil etmiyor. Bu suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır önemli olan. 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 8 suç yüzde 9 azalmıştır. Mal varlığına karşı 9 suç yüzde 27'ye yakın azalmıştır.

 

Gözden Kaçmasınİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanununun detaylarını açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu'nun detaylarını açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Davut Gül#İstanbul Valiliği

BAKMADAN GEÇME!