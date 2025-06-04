İstanbul Valisi Davut Gül: Denetimlerimiz bayramda daha da artacak

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İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kurban bayramlarında piknik ve mesire alanları dışında mangal yapmak yasaktı. Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi bayram süresince daha da artacak. Aldığımız tüm tedbirler ve vatandaşın duyarlılığı ile bu bayramda da İstanbul huzur içinde geçirecek. İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışı ile canla başla çalışıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor. İlk başlığımız asayiş. Zaman zaman münferit suçlar olsa da bu geneli temsil etmiyor. Bu suçların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasıdır önemli olan. 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 8 suç yüzde 9 azalmıştır. Mal varlığına karşı 9 suç yüzde 27'ye yakın azalmıştır.