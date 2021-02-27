İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kademeli normalleşme mesajı paylaştı. Yerlikaya mesajında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.
Sevgili İstanbullular ❤️#koronavirüs mücadelemizde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2021
1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz.
Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.
Hedefimiz: 🎯
EN DÜŞÜK RİSK GRUBU ✅
🌻Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim. pic.twitter.com/ZUuYgtP4SO