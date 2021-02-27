İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.

Sevgili İstanbullular ❤️#koronavirüs mücadelemizde

1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz.



Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.



Hedefimiz: 🎯

EN DÜŞÜK RİSK GRUBU ✅



🌻Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim. pic.twitter.com/ZUuYgtP4SO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2021