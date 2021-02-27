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Haber Giriş: 27.02.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması!

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması!
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kademeli normalleşme mesajı paylaştı. Yerlikaya mesajında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.

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