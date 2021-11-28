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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kritik kuvvetli rüzgar uyarısı!

#Ali Yerlikaya#Kuvvetli Rüzgar#Meteoroloji
İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan kritik kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pazartesi günü kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, pazartesi sabahı ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'den kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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