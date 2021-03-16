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Haber Giriş: 16.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan denetim açıklaması!

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan denetim açıklaması!

İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında denetimlere ilişkin detayları açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."

 

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