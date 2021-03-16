İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan denetim açıklaması!
İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya paylaşımında denetimlere ilişkin detayları açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021
4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;
📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.
📍3159 işletme uyarıldı.
📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.
💙Sözümüz gönülden gönüle.
✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA
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