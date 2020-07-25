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AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 00:01,Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışında görev alan tüm yönetici ve çalışanlar ile misafirlere teşekkür etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya-i Kebir Camii'mizin açılışında günün ilk saatlerinden bu ana kadar sabır ve anlayışla bizlere yardımcı olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu kutlu günde görev alan kurumlarımızın tüm yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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