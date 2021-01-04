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DHA- İHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı kısıtlamasının bilançosunu açıkladı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı kısıtlamasının bilançosunu açıkladı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse karşı yılbaşı kısıtlamasında yapılan denetimlere ilişkin, "Jandarma bin 72 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem yaparken polis ekipleri 7 bin 134 kişi,19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüse karşı yılbaşı dolayısıyla uygulanan kısıtlama kapsamında yapılan denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya o paylaşımında, “Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında; jandarma bin 72 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem yaparken, polis ekipleri 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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