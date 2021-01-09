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AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüste son durumu duyurdu! İşte en çok düşüş yaşanan ilçeler

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüste son durumu duyurdu! İşte en çok düşüş yaşanan ilçeler
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda koronavirüsle mücadeledeki son durumu açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da her geçen gün vaka sayılarının azaldığını duyururken, en çok düşüş yaşanan ilçeleri açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüste son durumu duyurdu İşte en çok düşüş yaşanan ilçeler

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de." ifadelerini kullandı. 

Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı. 

 

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