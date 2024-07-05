İstanbul Valisi açıkladı: İlk 6 ayda 2 bin 122 operasyon

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İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı dün Eyüpsultan’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yapıldı. Toplantıda son 6 aylık sayısal verileri basınla paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu yılın ilk 6 ayında terör örgütlerine yapılan 2 bin 122 operasyonda 4 bin 466 şahıs yakalandı, 393 şahıs tutuklandı. Kararlı mücadelemiz ve güvenlik güçlerimizin dikkatiyle biri bombalı, biri silahlı olmak üzere 2 terör eylemi engellendi” dedi.

99 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Organize suçlarla mücadelede ilk 6 ayda 99 çetenin çökertildiğini belirten Gül, şunları söyledi: “2 bin 388 şahıs yakalandı, bin 342 şahıs tutuklandı. 32 milyar 66 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. 12 tondan fazla uyuşturucu, 22 milyon 340 bin adet hap, 3 bin 132 kök kenevir ele geçirildi. Şehir eşkıyalarının hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmasına izin verilmedi, bundan sonra da verilmeyecek. Geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 52, kapkaç yüzde 49, yankesicilik yüzde 46, evden hırsızlık yüzde 38 oranında düştü. İstanbul’da hiçbir suç karşılıksız kalmıyor.”

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BURSA’DA 13 TUTUKLAMA

-Kayseri’de Suriyeli gencin 7 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasını ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde Türk bayrağına ve Türk TIR’larına yapılan çirkin saldırıları Bursa’da protesto ederken Suriyelilerin işyerleri ile araçlarına zarar veren ve sosyal medya üzerinden provokasyon amaçlı mesaj paylaşan 60 şüpheliden 13’ü tutuklandı. Antalya’nın Serik ilçesinde de Suriyeli sığınmacılara yönelik eylemde araçlar ve işyerlerine zarar verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ise Suriyelilere yönelik ayaklanma başlatacağına ilişkin paylaşım yapan 14 yaşındaki E.P hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. (DHA)