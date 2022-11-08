İstanbul Valisi açıkladı: 41 bin kaçak göçmen sınır dışı

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Megakent İstanbul’da kaçak ve düzensiz göçle mücadele rakamları açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçmenlere yönelik yaptığı açıklamada, “İstanbul’umuzda İçişleri Bakanlığımızın koordinasyon ve desteğiyle kaçak göç ile mücadelede, 1 Ocak-4 Kasım 2022 tarihleri arasında kaçak göçmenlerin, 41 bin 35’i sınır dışı edildi, 100 bin 626’sı geri gönderme merkezlerine sevk edildi, 7 bin 962 tabela mevzuata uygun hale getirtildi” dedi.

148 BİN YABANCI HAKKINDA İŞLEM

İstanbul Valiliği’nden yapılan ayrıntılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

“İlimizde kaçak göç ile mücadele kapsamında 01.01.2022 - 04.11.2022 tarihleri arasında toplam 148 bin 12 yabancı hakkında işlem yapılmıştır. İşlem yapılan 41 bin 35 kaçak göçmen (Afganistan: 21 bin 824, Pakistan: 4 bin 691, Diğer uyruklar: 14 bin 520) doğrudan İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 100 bin 626 yabancı ise gerekli işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. ”

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