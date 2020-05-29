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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nin 'fetih' kutlamasında bir ilk yaşanacak

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İstanbul Valiliği'nin 'fetih' kutlamasında bir ilk yaşanacak
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İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılını Topkapı Sarayı'nda özel bir programla kutlayacak. Programda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte bu güne özel mehter marşı söyleyecek.

İstanbul Valiliği, İstanbul'un fethinin 567'inci yılına özel Topkapı Sarayı'nda özel bir program hazırladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılacağı programda dünyanın en eski ordu bandosu olan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Arslanbek Sultanbekov, ilk kez birlikte 'Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı söyleyecek.

İstanbul Valiliğinin fetih kutlamasında bir ilk yaşanacak

Ayrıca programda Kur'an-ı Kerim okunacak ve Kılıç Kalkan ekibi gösterisi yapılacak.

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