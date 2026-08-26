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İstanbul Valiliği'nden Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlerle ilgili açıklama

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#İstanbul Valiliği#İstanbul#Üsküdar
İstanbul Valiliğinden Üsküdar Belediyesindeki seçimlerle ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 11:59

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada "Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır." denildi.

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İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 31.07.2026 tarihli ve 2026/994 sargu sayılı kararı ile tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ’ın yerine Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin alınan 05.08.2026 tarihli 76 No.lu meclis kararının İstanbul 2. İdare Mahkemesince “dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27. maddesi hükmü uyarınca” yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır.

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#İstanbul Valiliği#İstanbul#Üsküdar

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