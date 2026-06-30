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İstanbul Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

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#İstanbul#Hava Durumu#Sıcaklık Uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 18:21

İstanbul Valiliği, yarın kentte hava sıcaklarının 40 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması için uyarıda bulundu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da yarın yılın en sıcak günü yaşanacak. İlimizde yarın (01.07.2026 Çarşamba) öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek.Hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı

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#İstanbul#Hava Durumu#Sıcaklık Uyarısı

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