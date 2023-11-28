Son dakika: İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı! Saat verdi

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Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havaya bazı bölgelerde şiddetli fırtına da eşlik ediyor. Son alınan bilgilere göre Marmara, Ege ve Karadeniz'de sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

VALİLİK SAAT VERDİ

İstanbul Valiliği, bu geceden itibaren sağanak yağış uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası’ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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METEOROLOJİ HAFTALIK TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI



Meteoroloji'nin haftalık raporunda ise Batı'dan soğuk hava dalgası geliyor. Çarşamba ve perşembe günleri Ege, İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklar yükselecek.

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Aydın ve Muğla için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce ve Karabük için ise sarı kodlu rüzgar uyarısı verildi. Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ile rüzgar uyarısı yapıldı.

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BÜYÜKÇEKMECE'DE LODOS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Kent genelinde lodos etkili olmaya devam ediyor. Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı. Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.

"HEM ÜRKÜTÜCÜ HEM ÇOK GÜZEL BİR MANZARA"

Şaban Gümüştaş, "25-30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor. Ben de o yüzden sahile doğru ineyim dedim. Manzaranın tadını çıkarayım dedim ama ürkütücü. Bakıyorum aileler geziyor, ama sonumuz ne olur bilmiyorum, bu dalgalarla. Çok fena vuruyor." dedi.