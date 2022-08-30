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İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

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#İstanbul Valiliği#Sağanak#AFAD
İstanbul Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 22:19

İstanbul Valiliği yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceği uyarısında bulundu.

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İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında, "Yarın gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklama da "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

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SU BASKINI, YILDIRIM VE YEREL DOLU UYARISI

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulunuldu. 

AKOM VE AFAD'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada da "Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz" denildi. AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) de hava tahminleri doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Edirne valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

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#İstanbul Valiliği#Sağanak#AFAD

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