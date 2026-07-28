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İstanbul Valiliği'nden okullar için 'cuma mescidi' yazısı: Düzenleme yapılması istendi

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#İstanbul#Mescid#İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliğinden okullar için cuma mescidi yazısı: Düzenleme yapılması istendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 11:52

İstanbul Valiliği, öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni yapılacak okullarda yeterli kapasitede mescit planlanması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesi yönelik 39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderdi.

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İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla 22 04. 2026 tarihinde 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara okullarda mescit alanı oluşturulmasına ilişkin yazı gönderdi. Yazıda, öğrenciler ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önem taşıdığı belirtilerek, okul ortamlarında uygun ibadet alanlarının oluşturulmasının eğitim hizmetlerinin tamamlayıcı unsurlarından biri olduğu ifade edildi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine atıfta bulunuldu.

OKULLARDA ALAN DÜZENLENECEK

Valilik yazısına göre, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi. Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkanlar doğrultusunda uygun alanların cuma mescidi olarak kullanılmak üzere düzenlenmesi talep edildi. Yazıda, öğrencilerin ibadetlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan sürdürülmesinin amaçlandığı belirtildi. Vali Davut Gül imzasıyla gönderilen yazı, bilgi ve gereği için 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara iletildi. 

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#İstanbul#Mescid#İstanbul Valiliği

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