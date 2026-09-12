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İstanbul Valiliği’nden öğrencilere ‘Gönülden Bir Öğün’

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL Valiliği#Öğrenci#Eğitim
İstanbul Valiliği’nden öğrencilere ‘Gönülden Bir Öğün’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

İSTANBUL Valiliği tarafından başlatılan ‘Gönülden Bir Öğün’ projesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla başlıyor.

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Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin “Gönülden Bir Öğün” kartlarına aylık 2 bin TL yüklenerek okul kantinlerinde beslenme desteği sağlanacak.

2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ

İstanbul’daki ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca okul ortamında yeterli ve dengeli beslenmelerine destek olmak, akademik başarılarını güçlendirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirmek amacıyla İstanbul Valiliği himayesinde hayata geçirilen “Gönülden Bir Öğün” projesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde başlıyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin “Gönülden Bir Öğün” kartlarına aylık 2 bin TL yüklenerek okul kantinlerinde beslenme desteği sağlanacak. Bu kapsamda 46 bin 446 öğrencinin banka kartı basım işlemi tamamlandı, 2 bin 27 okulda POS cihazı bağlantıları tamamlanarak sistem aktif hale getirildi. İlk etapta 50 bin ihtiyaç sahibi öğrencinin faydalanmasının öngörüldüğü projede, 100 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 

 

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#İSTANBUL Valiliği#Öğrenci#Eğitim

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