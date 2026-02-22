İstanbul Valiliği'nden 'Kuduz' iddialarına yalanlama

Haberin Devamı

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da Kuduz Vakalarında Patlama' şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul'da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.