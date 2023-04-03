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İstanbul Valiliği'nden İYİ Parti binasına isabet eden mermilere ilişkin açıklama

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#İstanbul Valiliği#İYİ Parti#Mermi
İstanbul Valiliğinden İYİ Parti binasına isabet eden mermilere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 00:12

İstanbul Valiliği İYİ Parti İl Binası'na isabet eden mermilerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İYİ Parti binasına isabet eden mermiler M.E.'nin tabancasından çıktığı tespit edildiği ifade edildi.

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30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal incelemeler sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı. Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı. 

Açıklamada, "İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" denildi. 

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#İstanbul Valiliği#İYİ Parti#Mermi

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