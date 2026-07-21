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İstanbul Valiliği'nden gök gürültülü sağanak ve poyraz uyarısı! Tarih verildi

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#İstanbul#Hava Durumu#Meteoroloji
İstanbul Valiliğinden gök gürültülü sağanak ve poyraz uyarısı Tarih verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 16:01

İstanbul Valiliği, 22-26 Temmuz tarihleri arası için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesine göre; İstanbul genelinde 22 Temmuz Çarşamba gününden itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği tahmin edilmektedir.

İstanbul Valiliğinden gök gürültülü sağanak ve poyraz uyarısı Tarih verildi

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Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir.

Ayrıca, mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren belirgin şekilde azalarak mevsim normallerinin 2-4°C altına düşeceği tahmin edilmektedir.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul Valiliğinden gök gürültülü sağanak ve poyraz uyarısı Tarih verildi

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#İstanbul#Hava Durumu#Meteoroloji

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