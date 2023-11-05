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İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Bu saatlere dikkat

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#İstanbul#Meteoroloji#Hava Durumu
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı Bu saatlere dikkat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2023 12:20

İstanbul Valiliği, İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen açıklama ise şu şekilde:

Marmara’da rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un Karadeniz’e Bakan Kıyı Kesimleri) rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Batı Karadeniz’in doğusunda (Kastamonu ve Sinop’un Kıyı Kesimleri) rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

 

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ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Batı Karadeniz'in batısında, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde rüzgar, bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirecek.

Batı Karadeniz'in doğusunda Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde ise yarın öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

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#İstanbul#Meteoroloji#Hava Durumu

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