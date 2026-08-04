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İstanbul Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

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#İstanbul Valiliği#Dolandırıcılık Uyarısı#Sahte Hesaplar
İstanbul Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 21:06

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

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Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'ün resmi sosyal medya hesaplarına yer verilerek, "Bu hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz. Sahte hesapları ilgili sosyal medya platformlarına şikayet etmeniz ve gerekli durumlarda güvenlik birimlerine bildirmeniz önemle rica olunur." denildi.

 

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#İstanbul Valiliği#Dolandırıcılık Uyarısı#Sahte Hesaplar

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