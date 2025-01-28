İstanbul Valiliği’nden ‘cuma’ yazısı

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Vali Davut Gül imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen yazıda şöyle denildi: “Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti.”



DİNİ İNANÇ HÜRRİYETİ



Cuma namazına giden personelden isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı vurgulanan yazıda “Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır” denildi. İBB’den yapılan açıklamada ise “İBB, ibadet özgürlüğünü temel bir hak olarak kabul eder ve tüm çalışanlarının cuma namazı dahil ibadetlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için tüm düzenlemeleri sağlar” denildi.