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İstanbul Valiliği'nden CHP il binası yakınında silah seslerinin duyulmasıyla ilgili açıklama

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#İstanbul Valiliği#CHP#CHP İl Başkanlığı
İstanbul Valiliğinden CHP il binası yakınında silah seslerinin duyulmasıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 17:29

CHP il binası yakınında silah seslerinin duyulmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, 4 şüphelinin yakalandığını, 1 kişinin ise arandığını duyurdu. Şüpheliler ifadesinde "Paylaşım yapmak için araçtayken havaya ateş açtık" dedi.

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İstanbul Valiliği, CHP il binası yakınında silah seslerinin duyulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir" denildi.

ARAÇTA SİLAH BULUNDU

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığı belirtilirken, araçta yapılan aramada 1 adet silah ile 15 adet fişek bulunduğu ifade edildi.

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1 ŞÜPHELİ ARANIYOR 

Şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada 3.77 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildiğini duyuran Valilik, açıklamada "Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D 'nin 'sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgilerine yer verdi.

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#İstanbul Valiliği#CHP#CHP İl Başkanlığı

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