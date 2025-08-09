×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valiliği'nden Çatalca'daki iddialarla ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#Çatalca#Geri Gönderme Merkezi
İstanbul Valiliğinden Çatalcadaki iddialarla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 20:50

Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialar üzerine İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Haberin Devamı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Çatalca İnceğiz Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesi ile ilgili iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bahse konu haber ve paylaşımlarda adı geçen K.H. isimli yabancı, 08.08.2025 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmiştir. Olay akabinde güvenlik kamera kayıtları dahil, delillerin muhafazası için tüm önlemler alınmıştır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#Çatalca#Geri Gönderme Merkezi

BAKMADAN GEÇME!