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İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

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#İstanbul Valiliği#Boğaziçi Üniversitesi#Gözaltı
İstanbul Valiliğinden Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 23:46

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grubun saldırdığı 13 polisin hafif yaralandığını, 97 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü içerisinde toplanan ve bir öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek için hareket eden grubun, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Saldırı nedeniyle 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanmıştır. Olaylar sırasında 39’u kadın, 58’i erkek olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alınmıştır. Üniversite içerisinde ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul Valiliği#Boğaziçi Üniversitesi#Gözaltı

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