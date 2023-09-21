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İstanbul Valiliği'nden başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

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#İstanbul Valiliği#Esenyurt#Köpek
İstanbul Valiliğinden başıboş köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 23:39

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğuna şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapıldığını, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmediğini açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden, Esenyurt'ta oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan çocukla ilgili açıklama yapıldı.

"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, “E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15 Eylül 2023 tarihinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. 'Esenyurt’ta Kuduz Paniği' başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"4 DOZ KUDUZ AŞISI YAPILMIŞTIR"

E.İ.S. isimli çoğun olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğünü belirten Valilik "Çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1. doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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#İstanbul Valiliği#Esenyurt#Köpek

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