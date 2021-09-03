İstanbul Valiliği'nden Akşener'in iddialarıyla ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Akşener'in bugün sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zaruretinin doğduğu belirtildi. İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı ve beraberindeki heyette yer alan Hayati Arı'nın 9 Temmuz Cuma saat 16.30'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Valilik makamında yapılan görüşmede, Vali Ali Yerlikaya tarafından sarf edildiği iddia edilen 'Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin' ifadesi kesinlikle kullanılmamıştır ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Valilik makamını 800 esnaf adına ziyaret ettiğini iddia eden Hayati Arı'nın, dernek üyeliği ve esnaf kaydı olmadığı gibi, kuru gıda hali esnaflarımızı temsil etme yetki ve sorumluluğu da yoktur." denildi.



Mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesine ait olan kuru gıda halindeki esnafları temsil etmeye, İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneğinin yetkili olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Rami Kışlası'nda bulunan Kuru Gıda Toptancı Hali esnafımız için, Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi'nde modern bir 'Gıda Toptancılar Çarşısı' inşa edilmiştir. Buradaki esnafımızın yeni yerine taşınma süreci, Valiliğimiz, Eyüpsultan Belediyesi ve ilgili dernek ile yapılan görüşmelerle belirlenen takvime göre yürütülmektedir. Esnaflarımızın büyük bir kısmı yeni yerlerine taşınmıştır ve halen taşınma devam etmektedir. Restorasyon ve tahliye çalışmaları tamamlandığında, Rami Kışlası'ndaki 220 bin metrekarelik alanda, 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye'nin en büyük şehir kütüphanesi açılacaktır. Eyüpsultan Belediyesince taşınma sürecinde esnafımıza her türlü yardım yapılmıştır. Elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamıştır."

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