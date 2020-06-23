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DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya acı haberi verdi: Bir Suriyeli misafirimiz vefat etti

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Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya acı haberi verdi: Bir Suriyeli misafirimiz vefat etti
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Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Esenyurt yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun kurtarıldığı açıklanırken Vali Yerlikaya, "Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.

İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, " İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur.

Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.  

Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir.  Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.  İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.

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