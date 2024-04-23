İstanbul Valiliği'nden 23 Nisan kutlaması

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İstanbul Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cemal Reşit Rey Konser salonunda kutlama programı düzenledi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu, Kağıthane, Eyüpsultan ve Şişli ilçelerinden gelen çok sayıda öğrenci ve veli programı izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yentür'un açılış konuşması ile başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu. TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı 23 Nisan videosunun gösterilmesinin ardından müzik öğretmenleri ve öğrencilerden oluşan Yıldız Çocuklar Korosu müzik dinletisi gerçekleştirildi. Şiir yarışmasında 1'inci olan Rami İlkokulu öğrencisi Ömrüm Mina Kuşçu şiirini okudu. Programda İstanbul genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasıyla düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışmalarda 3'üncü olan öğrencilere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2'inci olan öğrencilere Korgeneral Sezai Öztürk ve 1'inci olan öğrencilere İstanbul Valisi Davut Gül Ödüllerini verdi. 'Geçmişten Geleceğe Altın Adımlar' halk oyunları gösterisi ile program son buldu.

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“TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UFKUNDA GÜVENLE YÜRÜYECEK, NİCE 23 NİSANLAR KUTLAYACAKSINIZ"

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Bekan Tekin mesajında, "Sevgili Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Bu bayram, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde millî bağımsızlığımızı hiç unutmamanız ve sürekli sahip çıkmanız için sizlere emanet edildi. Geleceğinizin teminatı olan bu emaneti yüreğinizde gururla taşıyın. Sizlerin; elinizi uzaklara umutla uzatmanız için geçmişte olduğu gibi şimdi de büyük bir ekiple çalışıyoruz. İstiyoruz ki yüzünüz hep gülsün, iyilik ve güzellik içinde olun; gözlerinizde pes etmeyen aydınlık bakışı hep görelim. İstiyoruz ki bu emanete sahip çıkma azim ve kararlılığınız hiç azalmasın. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye için bu bakışınız bizim güvencemizdir. Sizler için attığımız her adım vatanımızı ve milletimizi sevmekle başlar ve sizler için çalıştığımız her gün bizim için bayramdır. İnanıyorum ki; devralmakta olduğunuz binlerce yıllık tecrübeyle şekil almış kültürel mirası geleceğe uzanan bilimsel ve teknolojik kazanımlarımızla bir cevhere dönüştüreceksiniz. Türkiye Yüzyılı'nın ufkunda güvenle yürüyecek, nice 23 Nisanlar kutlayacaksınız" ifadelerine yer verdi.

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"BU TARİH; TÜRK MİLLETİNİN BOYUNDURUK ALTINA GİRMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR"

Bakan Tekin'in mesajının devamında ise “Saygıdeğer Milletim, Kurtuluş mücadelesini yöneten ve nice kahramanlığı sinesinde saklayarak Cumhuriyeti kuran Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümünü ve bayramınızı kutluyorum. Meclisimizin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bu tarih; Türk milletinin boyunduruk altına girmeyeceğini göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu 23 Nisan 1920'den bu yana nice zorluklara göğüs geren milletimizin timsali olarak adalet ve barışın güvencesidir. Kadim Türk milletinin binlerce yıllık tecrübesi ve kutlu mirası ile meclisimiz; sadece ülkemiz için değil, mağdur edilmiş tüm milletler için de egemenliğin ve selametin teminatıdır. Bu güvenle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor; sevgi dolu yürekleriyle milletimizin birlik ve beraberliğinin en saf yansıması olan çocuklarımızın nice bayramlar görmesini diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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“HER BİR ÇOCUĞUMUZUN SEVİNCİ, UMUDU, GURURU BUGÜN 104 YAŞINDA"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Ulusal iradenin en güçlü ifadesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin yarını olarak gördüğümüz her bir çocuğumuzun sevinci, umudu, gururu bugün 104 yaşında. Bugüne heyecan ve sevgi dolu yüreklerle uyanan çocuklarımız 104 yıllık bir şanlı tarihin parlak sayfalarından birini çevirmektedirler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyor, onların her birini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.