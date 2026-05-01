İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs açıklaması... Kutlamalar Kadıköy ve Kartal’da

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda yapılacak etkinliklere izin verildiğini, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta ise gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını bildirdi.

VALİLİKTEN yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı, TKP ise Kartal Meydanı için Valiliğimize resmi başvuruda bulunmuştur. Tarafımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu başvurular uygun görülmüş ve onaylanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda 10.00-17.00 saatleri arasında, TKP ise Kartal Meydanı’nda 12.00-19.00 saatleri arasında kutlama programlarını yapacaktır. Bu etkinlikler dışında ilimiz genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alınan tedbirlere değinilen açıklamada, “Valiliğimizce Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde 1 Mayıs Cuma günü 00.01-23.59 saatleri arasında her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler   yasaklanmıştır” denildi.  

ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, resmi bayramlarda uygulanan ücretsiz ulaşım kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğu kaydedildi. 1 Mayıs ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere bazı şehir içi raylı sistem hatları da ücretsiz hizmet verecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
