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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 18:59,Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nde Ayasofya koordinasyon toplantısı

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İstanbul Valiliği'nde Ayasofya koordinasyon toplantısı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında, 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya için yapılacak çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı düzenlendi.  

Cağaloğlu'ndaki valilik binasında saat 17.00'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. M. Emin Maşalı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Ayasofya'nın ibadete açılması öncesi yapılması gereken çalışmalar ve pandemi sürecine uygun alınması gereken önlemler ele alındı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından toplantıdan fotoğraflarla, "Ayasofya Cami'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması ile ilgili yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısındayız." mesajı paylaştı.

İstanbul Valiliğinde Ayasofya koordinasyon toplantısı

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