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İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos töreni: Vali Gül, Orgeneral Ersay ve Başkan Vekili Aslan tebrikleri kabul etti

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#İstanbul Valiliği#Davut Gül
İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni: Vali Gül, Orgeneral Ersay ve Başkan Vekili Aslan tebrikleri kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 10:57

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tebrik kabul töreni gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın tebrikleri kabul ettiği törene; askeri ve mülki erkan, adli yargı temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Tebrikleri Kabul Töreni İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni: Vali Gül, Orgeneral Ersay ve Başkan Vekili Aslan tebrikleri kabul etti

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idare amirleri, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İstanbul Valiliğinde 30 Ağustos töreni: Vali Gül, Orgeneral Ersay ve Başkan Vekili Aslan tebrikleri kabul etti

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Törende İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

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#30 Ağustos Zafer Bayramı#İstanbul Valiliği#Davut Gül

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