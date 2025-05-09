×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valiliği'nden açıklama... İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#İsrail#Başkonsolosluk
İstanbul Valiliğinden açıklama... İsrailin İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 20:43

İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan çalışmada şüphelinin gözaltına alındığını ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.30 sıralarında İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada, silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum." diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

Havaya 5 el ateş eden B.K'nin (56), "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulundu.

Şüpheli B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#İsrail#Başkonsolosluk

BAKMADAN GEÇME!