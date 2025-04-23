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İstanbul Valiliği: Yüksekten atlayan 151 vatandaşımız yaralandı

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#İstanbul#Deprem#İstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği: Yüksekten atlayan 151 vatandaşımız yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 15:50

İSTANBUL Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapıldı. Valilik, panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle 151 vatandaşlarımızın yaralandığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül, bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD merkezine giderek incelemelerde bulundu. Toplantı devam ederken İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Valilik, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirtti. Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle; enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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#İstanbul#Deprem#İstanbul Valiliği

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