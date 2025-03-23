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İstanbul Valiliği duyurdu: İBB başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

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#İBB#Seçim#Başkan
İstanbul Valiliği duyurdu: İBB başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 17:44

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

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#İBB#Seçim#Başkan

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